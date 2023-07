Grenzüberschreitendes von Vivaldi, Crawford-Seeger & Dvorak

WDR 3 Klassik Forum - Hören rund um die Uhr. . 02:53:52 Std. . Verfügbar bis 16.08.2023. WDR 3.

Was haben die chinesische Sheng und das europäische Schifferklavier gemeinsam? Braucht man Jazzakkorde nur im Jazz oder auch in romantischen Streichquartetten? Und was machen die Peanuts im Klassik Forum? Jörg Lengersdorf weiß Antworten.