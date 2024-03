Auf der Suche nach Heimat mit Grieg, Bartok und Kodaly

WDR 3 Klassik Forum - Hören rund um die Uhr. . 02:53:58 Std. . Verfügbar bis 30.03.2024. WDR 3.

Was ist Heimat? Und: Kann man sie hören? Die Antworten sind so individuell wie die Menschen. Grieg fängt in seinem Klavierkonzert den "Fjordgeruch" ein, Bartok und Kodaly die Würze rumänischer und ungarischer Volkstänze. Außerdem im Klassik Forum mit Carolin Pirich: Walzer in Variationen.