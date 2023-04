Audio: Requiem For Jazz: Die Chicagoer Klarinettistin Angel Bat Dawid

WDR 3 Jazz. . 57:37 Min. . WDR 3.

"Requiem For Jazz", so heißt das neue Werk der Klarinettistin, Sängerin und Komponistin Angel Bat Dawid. Es ist eine weitreichende Abhandlung über die afroamerikanische Geschichte in Form einer 12-sätzigen Suite, inspiriert u.a. von Edward O. Blands Film "The Cry of Jazz" von 1959. | audio