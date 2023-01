Audio: Solopfade von BadBadNotGood Mitglied Leland Whitty

WDR 3 Jazz. . 56:30 Min. . WDR 3. Von Manuela Krause.

Neues Jahr, neue Platten! Mit dabei "Anyhow" vom Multiinstrumentalisten Leland Whitty, der seit vielen Jahren in der Impro -und Jazzszene in Toronto aktiv ist und mit BadBadNotGood weit über den Jazz hinaus bekannt geworden ist . | audio