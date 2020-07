Joris-Karl Huysmans - Lourdes. Mystik und Massen

WDR 3 Buchkritik. . 06:07 Min. . Verfügbar bis 15.07.2021. WDR 3.

Ein Aufenthalt im "Heizkessel der Frömmigkeit". Der einstige Statthalter der Décadence Joris-Karl Huysmans besucht nach seiner Konversion zum Katholizismus den Wallfahrtsort Lourdes und gerät in eine gnadenlose Zusammenballung von Krankheiten, Prozessionen, Kitsch und Konsum. So genau und scharfsinnig hat niemand vor und nach ihm über das in jeder Hinsicht wundersame Lourdes geschrieben.

