Alexander Kluge "Das neue Alphabet" (Hörspiel)

WDR 3 Buchkritik. . 05:53 Min. . Verfügbar bis 08.10.2021. WDR 3.

»Das neue Alphabet« versammelt Gespräche und Geschichten, in denen Alexander Kluge faszinierende Zusammenhänge herstellt. Man folgt ihm in diesem Hörspiel gerne durch die Menschheitsgeschichte - bis an die Grenzen der Digitalisierung.

