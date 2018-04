Audio: Henry James: Die mittleren Jahre

WDR 3 Lesung | 14.04.2018 | Länge: 52:49 Min.

Der Schriftsteller Henry James wurde am 15. April vor 175 Jahren in New York geboren. Fast vierzig Jahre älter als Joyce gilt er trotzdem bereits als moderner Autor, der sich vor allem für die psychologischen Probleme seiner Figuren interessierte. Aus dem Englischen übersetzt von Walter Kappacher. Gelesen von Peter Fricke ; Redaktion: Imke Wallefeld; Produktion: WDR 2018 | audio