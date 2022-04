WDR 3 - Der Kuss, die Welt, der Götterfunke

WDR 3. . 55:42 Min. . Verfügbar bis 20.04.2023. WDR 3.

Er hat ihn verflucht und verehrt: Anton Schindler. In Ludwig van Beethovens Diensten stehend, gewann er tiefe, manchmal unfreiwillige Einblicke. Der Monolog eines Schwergeprüften, der den Meister kannte wie sonst niemand.

Keiner hat länger in Beethovens Diensten gestanden als er: Anton Felix Schindler aus Mähren. Als hoch begünstigt und als eine Qual zugleich beschreibt er sein Leben im Schatten eines genialen Tyrannen. Ein Faktotum aus dem Geschlecht der Randständigen nennt er sich. Und er erzählt, wie es ihm ergangen ist: Der Meister brauchte ihn und ließ ihn spüren, wie sehr er ihn verachtete. Und er verachtete ihn umso mehr, je mehr er ihn brauchte. Schindler half dem Meister, das selbstinszenierte Chaos zu bewältigen, er wusste dessen Schöpferkraft anzufachen, er kannte jede Stärke und Schwäche Beethovens. Nun fühlt Schindler sich berufen, Auskunft zu geben, denn wer sollte es tun, wenn nicht er? Endlich darf er die Chance nutzen, der Nachwelt zu erzählen, was er ertragen musste, was ihm noch immer auf der Seele brennt, was allein er zu benennen und zu deuten versteht: Er berichtet von Beethovens eisernem Willen zum Glück, seinem republikanischen Geist, seiner Wirkung auf Frauen. Einmal in Schwung, wagt es Schindler, die vielgerühmte Neunte zu schmähen und sich zugleich als leidenschaftlicher Bewunderer der Kammermusik, der Sonaten und Quartette, vorzustellen.