Audio: Der Tod des Fotografen

WDR 3 Kulturfeature | 23.12.2017 | Länge: 49:20 Min.

Leben und Sterben des Verlegersohnes Axel Springer JuniorAn einem Morgen des 3. Januar 1980 wird der Sportfotograf Sven Simon, alias Axel Springer junior, in einem Hamburger Park erschossen aufgefunden. Am selben Morgen wird der Studentenführer Rudi Dutschke beerdigt, ehemals Hauptfeind der Springerpresse, ebenfalls gestorben an den Folgen eines Schusses. Zufall? // Von: Stefan Zednik / Produktion: rbb 2016 / Redaktion Dorothea Runge / www.wdr3.de | audio