Zugabe Pur investigativ - die Enthüllungswoche im Satire-Remix

WDR 2 Zugabe Pur. . 29:26 Min. . Verfügbar bis 08.10.2022. WDR 2.

Was hält die Zitruskoalition wirklich zusammen, was steckt hinter Armin Laschets Rücktrittsantäuschung und was steht noch in den Pandorapapers? Investigativ-Moderator Tobias Brodowy enthüllt die wahren Abgründe dieser Woche in Zugabe Pur.

Audio Download .