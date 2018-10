Audio: Söder-Dämmerung

WDR 2 Kabarett | 12.10.2018 | Länge: 02:49 Min.

Wie geht es eigentlich den Bayern so kurz vor der Wahl? Was macht Ministerpräsident Söder und waren wirklich alle bayrischen Ministerpräsidenten Männer? Jürgen Becker und Didi Jünemann in einer frühstücksphilosophischen Abhandlung über die Nachbarn im Süden. Autor/-en: Becker/Jünnemann. | audio