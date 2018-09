Audio: Chaos in Chemnitz

WDR 2 Zugabe Pur | 31.08.2018 | Länge: 24:58 Min.

Zwickau, Wurzen, Riesa... es gibt doch so viele schöne Städte in Sachsen - muss man da ausgerechnet über Chemnitz sprechen? Onkel Fisch sortieren die Themen der Woche in die passenden Schubladen - von Randale bis Rente und von Jogi bis Jackson. Autor: Onkel Fisch. | audio