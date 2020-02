Trump, Trottel, Thüringen

WDR 2 Zugabe Pur. . 24:32 Min. . Verfügbar bis 06.02.2021. WDR Online.

Was war los in Thüringen? Was sagt die Mutti dazu? Was wollen die Wähler? Was ist eigentlich dieses Thüringen? Bekommt Trump jetzt alle Oscars für seinen Triumph beim Impeachment? Und Moderator Christoph Tiemann hat noch mehr Themen mit T: Total billiges Fleisch, tödliche Viren und Talkshows mit Tollitäten aus Österreich.

Audio Download .