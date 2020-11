Trump-Trip mit Wähl-Watching!

WDR 2 Zugabe Pur. . 27:08 Min. . Verfügbar bis 06.11.2021. WDR Online.

Verlieren ist in der Welt von Herrn Trump nicht vorgesehen. Niederlagen sind was für Loser – und da gehört Donald garantiert nicht dazu! Vielleicht der Herr Merz, aber das klären wir nächstes Jahr! Ansonsten husten Onkel Fisch, was das Zeug hält, aber nur in die Armbeuge, und skandieren anlässlich des Castor-Transports "De Zooch kütt!"

Audio Download .