Audio: Archie, Erdo und der kühne Kevin

WDR 2 Zugabe Pur. . 25:14 Min. . WDR Online.

Wenn Kevin Kühnert auf das royale Baby trifft, dann ist Zugabe pur! Onkel Fisch verrät, wie man die CO2-Steuer vermeidet und was das Mathe-Abi in Deutschland mit der Wahlwiederholung in Istanbul zu tun hat! | audio