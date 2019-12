Setzen! Sechs!

WDR 2 Zugabe Pur. . 27:17 Min. . Verfügbar bis 05.12.2020. WDR Online.

Schluss mit dem Mittelmaß! Onkel Fisch katapultieren Deutschland von Platz 20 des Pisatests an die Spitze der Bildungsmisere. In ihrem Unterricht wird Lesen in trendy Tutorials trainiert, das Weihnachtsmärchen "Kevin allein im Willy Brandt Haus" analysiert und das Sozi-Aufputschmittel konsumiert. Viva la Eskabolation!

Audio Download .