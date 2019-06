Audio: Becker/Jünemann: Hitze

WDR 2 Kabarett. . 02:57 Min. . WDR 2.

Es ist heiß in Deutschland, aber so heiß nun auch wieder nicht, dass das ganze Theater in den Medien gerechtfertigt wäre, finden jedenfalls Becker & Jünemann. In Indien ist es schließlich noch heißer, und die haben nicht so viel das Klima verpestet... Autor/-en: Jürgen/Jünemann, Didi Becker. | audio