Audio: Very hot - das Bye-Bye-Brexit-Papier

WDR 2 Zugabe Pur | 16.11.2018 | Länge: 26:56 Min.

Mayday oder nicht? Wer wird die neue Merkel, die 1, die 2 oder die 3? Oder vielleicht doch nur der Ehrenmann Seehofer? Oder ist der jetzt endgültig abgehorstet? Und was ist in diesem Zusammenhang eigentlich - außer der ARD-Themenwoche - überhaupt noch gerecht? Gerecht ist in jedem Falle ist das Comedy-Urteil von Onkel Fisch zum kompletten Wahnsinn der Woche im Satire-Remix. | audio