Audio: Rezo, weshalb, warum?

WDR 2 Zugabe Pur. . 23:38 Min. . WDR Online.

Onkel Fisch mit den Nachwehen der Wahlparty: Ist das Ende der Volksparteien besiegelt? Will AKK sich wirklich die Haare blau färben, um die Union zum Youtube-Kanal umzubauen? Und wer wird Kommissionspräsident: Weber, Timmermans oder Boateng? Bei so viel staatstragenden Themen darf auch das leibliche Wohl nicht zu kurz kommen: Dr. Lauterbach stellt seine Diagnose direkt vom Ärztetag in Münster aus... Autor: Onkel Fisch. | audio