Krisenherdprämie - Die Woche im Satire-Remix!

WDR 2 Zugabe Pur. . 29:20 Min. . Verfügbar bis 05.08.2023. WDR 2.

In Zugabe Pur geht es diese Woche um die Inflation der Krisenherde. Die Frage der Woche lautet: Wie reagiert China, aber nicht nur auf Taiwan, sondern auch auf die Dinge, die uns in Deutschland gerade besonders umtreiben: Die hohen Gaspreise, das neue Infektionsschutzgesetz oder die nicht ganz so flotte Turbine, die Olaf Scholz gerade besichtigt hat? ONKeL fISCH klären außerdem in Zugabe Pur: Was kommt nach dem 9-Euro-Ticket und welche Gründe gibt es, sich auf das Ferienende in NRW zu freuen?

