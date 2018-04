Killerfische gegen Vampire

WDR 2 Zugabe Pur | 27.04.2018 | 25:58 Min.

Die Killerfische Adrian und Markus, sonst eher harmlos als Onkel Fisch unterwegs, zerfleddern die Themen der Woche. Egal was Erdoradio sendet, was die Muttis an Grausamkeiten planen oder was irre Vampirjäger aus Bayern veranstalten: Zugabe Pur deckt auf und gibt Hoffnung, dank künstlicher und eigener Intelligenz.

Audio Download .