Handball-Kloppe, Sexy Brexit und davose Tipps

WDR 2 Zugabe Pur | 18.01.2019 | 28:28 Min.

Theresa May sucht einen Investor für ihr neues Wundermittel "Brüssel Ex". Handwerker suchen in der Kita nach Nachwuchs. Und Rockerkrieger endlich mal eine sinnvolle Aufgabe im Leben. Die Woche im satirischen Schnelldurchlauf mit Tobias Brodowy.

Audio Download .