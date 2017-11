Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Gehen Sie weiter - das Blabla der Woche 24.11.2017

WDR 2 Zugabe - Beiträge | 24.11.2017 | Länge: 02:20 Min.

In der vergangenen Woche gab es natürlich nur ein Thema in allen Talkshows: Das Ende der Jamaika-Verhandlungen. Wer denn überhaupt dabei war und wer sich bloß wichtig macht, was stimmt und was ins Reich der Märchen gehört, hat Tom Beinlich aus dem Blabla der Woche herausgefiltert. | audio