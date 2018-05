Europäischer Wahnsinns Contest

WDR 2 Zugabe Pur | 18.05.2018 | 25:35 Min.

Was sind noch deutsche Werte, wo steht der Fußball, wohin steuert der Süden, also Bayern und Italien, und was denkt die Queen wirklich über die Hochzeit? Bewegende Fragen, denen Onkel Fisch im satirischen Wochenrückblick auf den Grund gehen.

Audio Download .