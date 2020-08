Eine Spahnbremse und Masken ohne Karneval

WDR 2 Zugabe Pur. . 25:58 Min. . Verfügbar bis 21.08.2021. WDR Online.

Der Gesundheitsminister wird zur Spahnbremse und will die rheinischste aller Traditionen dem tückischsten aller Viren opfern. Kein Karneval in Coronazeiten? Onkel Fisch suchen in Zugabe Pur nach Lösungen.

