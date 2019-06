Audio: Aus für postheroische Ausländer-Maut

WDR 5 Politikum - Satire. . 02:58 Min. . WDR 5. Von Mathias Tretter.

Der EuGH hat die "Ausländer-Maut" gekippt. Gut so, sagt Mathias Tretter. Die Diskriminierung von Ausländern kann man nicht einfach an die Verkehrspolizei delegieren. Sie muss in deutscher Stammtisch-Hand bleiben. | audio