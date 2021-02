Deutschland - ein Wintermärchen (2021 Remix)

WDR 2 Zugabe Pur. . 33:44 Min. . Verfügbar bis 05.02.2022. WDR Online.

Armin Laschet hatte für die Teilnehmer des Koalitionsausschuss eine freudige Überraschung in trister Zeit: Jeder bekam eine Gesamtausgabe der Werke von Heinrich Heine überreicht. Grund genug für die ebenfalls poetisch gestimmten Seelen von Onkel Fisch sich bei Ihrer satirischen Wochenbilanz von dem Düsseldorfer Dichterfürsten inspirieren zu lassen und ihre Ausführungen zu Wellness im Lockdown, Nawalny, Bezos und steigende Pegel in Rhein und Hausbar in elegante Verse zu kleiden...

Audio Download .