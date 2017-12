Blick zurück und Blick voraus

WDR 2 Zugabe Pur | 29.12.2017 | 21:43 Min.

Die Weihnachtsgeschichte muss neu geschrieben werden. Damit fängt schon mal alles an, auch die letzte Ausgabe Zugabe Pur in 2017, diese Woche mit Tobias Brodowy. Was noch: Es wird umgetauscht, es wird zurückgeblickt und vorausgeblickt.

