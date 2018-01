Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Gehen Sie weiter - das Blabla der Woche 12.01.18

WDR 2 Zugabe - Beiträge | 12.01.2018 | Länge: 02:19 Min.

Sondierungen in Berlin und Sondierungen bei RTL: hört sich erstmal gleich an, ist es aber nicht. Tom Beinlich, seines Zeichens WDR-2-Zugabe-Bachelor- und Boulevard-Experte quirlt noch mal zusammen, was in den Fraktionen mit der roten Rose in der vergangenen Woche alleine alles an Quatsch verzapft worden ist. | audio