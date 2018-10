Wie tickt der Hesse?

WDR 2 Zugabe - Beiträge | 22.10.2018 | 02:44 Min.

In Bayern haben bei der Wahl schon die Wände der Republik gewackelt, und jetzt schaut Deutschland nach Hessen: wird das Bundesland in der Mitte der gesamten Republik den Rest geben? Und was sind das überhaupt für Leute, diese Hessen? WDR2-Zugabe-Hesse Rainer Dachselt klärt auf.

