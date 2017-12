Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: 2LIVE in 1LIVE mit Luke Mockridge und Ingmar Stadelmann Folge 9

2LIVE in 1LIVE | 14.12.2017 | Länge: 37:48 Min.

Ein Hauch von Weihnachten liegt in der Luft. Weihnachtshasser Luke Mockridge und der vermeintliche Elfkostümbesitzer Ingmar Stadelmann talken über die Frage "Wie feierst Du Weihnachten?". Ingmar hat ab April schon Geschenke gekauft - Luke geht am 23.12. los. Wir erfahren merkwürdiges: Luke geht an Weihnachten am liebsten in die Kirche, denn da darf seine Familie nicht reden. Und Ingmar kann über die Feiertage keinen Sex haben, weil die Zeit ihm zu heilig ist. | audio