Audio: Grüße aus der Zukunft: stromfreier Sonntag

WDR 2 Zugabe - Beiträge | 06.06.2018 | Länge: 02:18 Min.

Am Sonntag sorgte ein Stromausfall am Hamburger Flughafen für Chaos. Doch was zunächst für Entrüstung bei den Passagieren sorgte, könnte sich langfristig als clevere Idee erweisen: Die Einführung des stromfreien Sonntags als umweltfreundliches Wochenendprogramm. Tobias Brodowy wirft einen Blick in die Zukunft. Autor: Tobias Brodowy. | audio