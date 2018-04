NORA: Risse in Tihange

WDR 2 Zugabe - Beiträge | 13.04.2018 | 02:29 Min.

NORA weiß was Frauen interessiert! Risse zum Beispiel. Nicht die in den Oberschenkeln, sondern die in Tihange! Die bescheren uns mit vielleicht den Verstrahlungstod, aber was soll's. Es hätt' ja noch immer Jod jejange! Autorin: Jana Fischer.

Audio Download .