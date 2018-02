China und der deutsche Müll

WDR 2 Zugabe - Beiträge | 01.02.2018 | 02:58 Min.

Milliarden Chinesen werden endlich normal - also so wie wir: Sie wollen auto- statt fahrradfahren, sie versauen ihre Umwelt, und ihren Müll produzieren sie jetzt auch selbst. Mit deutschen Müllexporten mitten ins Reich der Mitte ist es also vorbei. Autor: Rainer Dachselt.

