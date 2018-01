Bündnis Sozial - Die Linksgrünen

04.01.2018

Die Republik schaut auf Christian Lindners glamouröse Dreikönigs-Show, sie hört das CSU-Gepolter aus Kloster Seeon. Doch ganz links in Deutschland, in einer unscheinbaren Reihenhaussiedlung in Saarbrücken, nimmt die Bundespolitik gerade viel spektakulärere Wendungen. Autorin: Jana Fischer.

