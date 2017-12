Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: "Der Schatz im Silbersee", Filmpremiere (am 12.12.1962)

WDR 2 Stichtag | 12.12.2017 | Länge: 04:10 Min.

56 Mal zierte er das Titelbild der BRAVO. In dem Zentralorgan der Pubertierenden gab es gleich drei Starschnitte von ihm. Pierre Brice war in den 60er Jahren ein Superstar in Deutschland. Er verkörperte den edelsten aller Indianer: Winnetou. Zum ersten Mal ritt er heute vor 55 Jahren über die bundesdeutschen Leinwände. Der Film heißt: Der Schatz im Silbersee. Autor: Detlef Wulke. | audio