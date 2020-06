Wolfgang Trepper: Deutschland im Corona-Taumel

WDR 2 Sonntagsfragen. . 26:12 Min. . Verfügbar bis 05.06.2021. WDR 2.

Der Duisburger Wolfgang Trepper ist ein vielseitiger Mann: Industriekaufmann und Journalist, Kabarettist, Karnevalist, Künstler, Ex-Handballmanager und Vater. Wie hat er in all diesen Rollen die Corona-Zeit wahrgenommen und in seinem Kabarettprogramm verarbeitet? Und warum wird der Virologe Christian Drosten der nächste Bundespräsident? Antworten in den Sonntagsfragen. Moderation: Gisela Steinhauer

