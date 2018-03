Audio: (No) Billag?

WDR 5 Töne, Texte, Bilder - Interviews | 03.03.2018 | Länge: 08:12 Min.

Die No-Billag-Initiative will den öffentlich-rechtlichen Rundfunk (SRG) in der Schweiz quasi abschaffen. Wie konnte es dazu kommen? Fragen an Ladina Heimgartner, stellvertretende Generaldirektorin der SRG. | audio