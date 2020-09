Von Haute Couture und Anziehsachen

WDR 2 Sonntagsfragen. 27.09.2021.

Wenn es Christian Dior in Paris und Herrn Dahlbender von der Damenoberbekleidung in Essen nicht gegeben hätte, wäre aus Jürgen Michaelsen niemals der erfolgreiche Modedesigner Yorn geworden. So aber ist er der Mann, der jahrzehntelang die Kollektionen für Karstadt entwarf und tief in die Welt der Haute Couture eintauchte. Aber was unterscheidet "die hohe Schneiderkunst" von Anziehsachen? Wie sind die Zustände in den Textilfabriken? Und trägt Yorn noch Sonntagskleidung?

