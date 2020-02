Susanne Mayer über "Die Dinge unseres Lebens"

WDR 2 Sonntagsfragen. . 23:08 Min. . Verfügbar bis 15.02.2021. WDR 2.

Ihre ersten Rollschuhe, das Goldrandservice, die Leibchen von Oma, Bücher, Besteck und Tausende Kleinigkeiten hat Susanne Mayer gefunden, als sie das Haus ihrer Eltern auflöste. Fast jedes Stück war mit einer Erinnerung verbunden und mit der Frage: kann das weg? So wurde die Aufräumaktion auch zu einer Entdeckungsreise in die eigene Geschichte und die ihrer Familie. Davon erzählt Susanne Mayer in den Sonntagsfragen. Moderation: Gisela Steinhauer.

