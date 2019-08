Stephan Orth - Couchsurfing

WDR 2 Sonntagsfragen.

Fische und Gäste riechen nach drei Tagen - diese Volksweisheit gilt auch für Couchsurfer. Zumindest für den Couchsurfer Stephan Orth: Nach drei Tagen verlässt er seine Gastgeber und zieht weiter, auf der Suche nach neuen Sofas und Geschichten. Denn der Wuppertaler Journalist, der lange in der Reiseredaktion von Spiegel-Online gearbeitet hat, hält seine Erlebnisse in Büchern fest. Welchen Menschen und Matratzen er begegnet ist, und warum er das aktuelle Buch über Couchsurfing in China dem Hund Xiao Bai widmete, erzählt er in den Sonntagsfragen. Moderation: Gisela Steinhauer.

