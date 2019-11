Sonntagsfragen: Weihnachten in der Stadt, die niemals schläft

WDR 2 Sonntagsfragen. . 24:34 Min. . Verfügbar bis 16.11.2020. WDR 2.

Wenn zum Erntedank Millionen amerikanischer Truthähne in die Öfen geschoben werden, weihnachtet es auch sehr, denn traditionell läutet die "Macy´s Thanskgiving Day Parade" die Adventszeit ein. Wie sieht New York dann aus? Welche Viertel lohnen einen Bummel? Wo gibt es den besten New York Cheesecake? Und was macht 'Christmas Shopping' so besonders in der Stadt, die niemals schläft? Antworten von WDR-Korrespondentin Antje Passenheim. Moderation: Gisela Steinhauer.

