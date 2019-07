Audio: Sonntagsfragen: Inspiration Reiseführer

WDR 2 Sonntagsfragen. . 23:06 Min. . WDR 2.

Der Westen fährt in die großen Ferien und überlegt, welcher Reiseführer ins Handgepäck kommt. Reicht die App oder ist Blättern doch schöner? Und wenn blättern, wie dick darf das Werk dann sein? Michael Müller gehört zu den Mit-Erfindern der Individualreiseführer in Deutschland und hat in 40 Jahren von dicken Wälzern bis zur Reise-App und dem E-Book alles auf den Markt gebracht, wonach Urlauber verlangten. Über die Trends der Reiseführer erzählt er in den Sonntagsfragen. Moderation: Gisela Steinhauer. | audio