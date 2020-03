Sonntagsfragen: "Stets zu Diensten" - der Beruf des Butlers

WDR 2 Sonntagsfragen. . 23:43 Min. . Verfügbar bis 29.03.2021. WDR 2.

Jeder kennt die Butler-Figur aus "Dinner for One" - aber wie sieht das Leben eines echten Butlers aus, was gehört zu dessen Aufgaben? Gordon Munro kennt die Antworten, denn er leitet die"Internationale Butler Akadamie" in Simpelveld bei Aachen.

