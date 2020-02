Sonntagsfragen: Medizin der Zukunft

WDR 2 Sonntagsfragen. . 24:41 Min. . Verfügbar bis 06.02.2021. WDR 2.

Werden uns bald Roboter operieren, Automaten aus dem Pflegebett heben und Greifarme das Krankenhaus-Essen reichen? Das sind Szenarien, die uns in den Sinn kommen, wenn wir an die Medizin der Zukunft denken. Um die kümmert sich auch Prof. Jörg Debatin, Leiter des Health Innovation Hub in Berlin. Über die Vor- und Nachteile der elektronischen Patientenakte, papierloser Krankenhäuser und digitaler Gesundheitsversorgung informiert er in den Sonntagsfragen.

