Audio: Ade CSD? 50 Jahre Schwulenbewegung

WDR 2 Sonntagsfragen. . 23:56 Min. . WDR 2.

Eine Razzia in der Schwulenbar "Stonewall Inn" in der Christopher Street von New York löste vor 50 Jahren die Homosexuellenbewegung aus. Seither demonstrieren Schwule und Lesben jedes Jahr beim Christopher Street Day für mehr Gleichberechtigung und Emanzipation. Aber brauchen wir den CSD überhaupt noch, nachdem in Deutschland die Homo-Ehe etabliert wurde? Oder brauchen wir den CSD, weil die Diskriminierung von Homosexuellen im Alltag noch lange nicht vorbei ist? Darauf antworten der Game-Designer Andy und der Lehramts-Anwärter Stefan in den Sonntagsfragen. | audio