Audio: Sonntagsfragen: Selbstverantwortung

WDR 2 Sonntagsfragen | 14.10.2018 | Länge: 21:27 Min.

"Von zuviel Lob, finanziellen Boni oder anderen Anreizen für Mitarbeiter hält Reinhard Sprenger nicht viel. Der Unternehmensberater aus Essen plädiert vielmehr für Selbstverantwortung und Eigeninitiative. So hat er das bei Opel am Fließband gelernt und so gibt er es an seine Kinder weiter. Moderation: Gisela Steinhauer. | audio