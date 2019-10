Sonntagsfragen: Demente Eltern

WDR 2 Sonntagsfragen. . 23:16 Min. . Verfügbar bis 25.10.2020. WDR 2.

Wenn Eltern alt und dement werden, ist das manchmal wie ein Abschied auf Raten. Welche Symptome deuten die Demenz an? Wann sollten Kinder ihre Sorgen mit den Eltern besprechen? Was sollten sie tun, wenn die Eltern fremde Hilfe ablehnen? Und warum sind Sätze, die mit "Du musst" anfangen, nicht geeignet, um miteinander ins Gespräch zu kommen? Darauf antwortet die Neuro-Psychologin Katja Werheid in den Sonntagsfragen. Moderation: Gisela Steinhauer

Audio Download .