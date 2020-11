Shanti Leprahilfe Dortmund

WDR 2 Sonntagsfragen. . 23:39 Min. . Verfügbar bis 29.11.2021. WDR 2.

Die Familie Großpietsch gehört zu Dortmund wie das Dortmunder U oder der Westfalenpark. Denn in den letzten 30 Jahren ist kein Advent vergangen ohne einen Zeitungsartikel über die Großpietschs und ihr Hilfswerk Shanti. In den Sonntagsfragen erzählen Marianne und Heiko Großpietsch, wie es zur Gründung kam, was sie in Nepal auf die Beine gestellt haben und warum die Shanti-Klinik in Kathmandu nach Hape Kerkeling benannt ist.

