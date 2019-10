Richard Feddersen: Deutschlehrer im Ausland

WDR 2 Sonntagsfragen. . 25:13 Min. . Verfügbar bis 12.10.2020. WDR 2.

Wenn Richard Feddersen aus Bergisch Gladbach ins Nachdenken kommt, endet das oft bei der Frage, wer eigentlich bestimmt, was "deutsch" ist. Denn das Lehrmaterial, mit dem der Deutschdozent in Ländern wie Kanada, Japan und Jordanien unterrichtet, beschreibt Deutsch-Sein höchst unterschiedlich. Von seinen Erfahrungen erzählt der 33-Jährige in den Sonntagsfragen. Moderation: Gisela Steinhauer.

